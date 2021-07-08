Власти Москвы разрешили посещать летние веранды кафе без QR-кода до 1 августа
Глава города Сергей Собянин заявил, что такое послабление было введено по «просьбе представителей общепита» и в рамках поддержки ресторанного и туристического бизнеса
Власти Москвы отложили введение ограничений для посетителей летних веранд кафе и ресторанов, у которых нет антиковидного QR-кода.
Мэрия разрешила посещать летние веранды без QR-кода до 1 августа. Прежнее разрешение действовало до 12 июля.
Глава города Сергей Собянин заявил, что такое послабление было введено по «просьбе представителей общепита» и в рамках поддержки ресторанного и туристического бизнеса.
Напомним, что в Москве с 28 июня вход в кафе и рестораны осуществляется только по QR-коду, который могут получить привитые от коронавируса граждане и переболевшие, которые попали в официальную статистику. Также в рестораны разрешается пускать посетителей со «свежим» отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус (срок его действия составляет 72 часа).