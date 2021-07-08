Бывшему замдиректора ФСИН Валерию Максименко предъявили новое обвинение
Адвокат бывшего силовика Кадрия Хамзина рассказала, что ее подзащитному вменяют получение взятки в особо крупном размере. Сам Валерий Максименко своей вины не признает
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело против бывшего замдиректора ФСИН России Валерия Максименко.
Адвокат бывшего силовика Кадрия Хамзина рассказала «Интерфаксу», что ее подзащитному вменяют получение взятки в особо крупном размере. Сам Валерий Максименко своей вины не признает.
В настоящее время бывший замдиректора ФСИН находится в СИЗО по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Под арест силовика отправили в конце ноября 2020 года.
Согласно материалам следствия, Валерий Максименко незаконно организовал заключение государственных контрактов на строительство и ремонт объектов между территориальными управлениями ФСИН и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» ФСИН. Следствие считает, что данная строительная организация не имела ресурсов, чтобы выполнить работы по госконтракту.