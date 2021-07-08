08 июля 2021, 12:37
Биржевой курс доллара впервые за два месяца преодолел отметку в 75 рублей
Эксперты причиной ослабления рубля называют увеличение Минфином России объемов закупки валюты. С 7 июля финансовое ведомство ежедневно покупает валюту на 13,5 млрд рублей
Фото: piv-bank.ru
После открытия торгов на московской бирже курс доллара взлетел выше отметки в 75 рублей. Это произошло впервые за последние два месяца.
Сейчас доллар на бирже торгуется по 75,1 рубля, а евро — 88,6 рубля.
Эксперты причиной ослабления рубля называют увеличение Минфином России объемов закупки валюты. С 7 июля финансовое ведомство ежедневно покупает валюту на 13,5 млрд рублей.
Вместе с курсом рубля падают и основные российские индексы. Так, индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, а индекс РТС потерял более одного процента.