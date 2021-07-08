МИД Франции попросил Евросоюз не признавать вакцины от COVID-19 из России и Китая
Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что список препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на территорию страны, должен быть ограничен вакцинами, «в действенности которых мы уверены»
МИД Франции обратился к странам Евросоюза с просьбой не признавать вакцины против коронавируса, произведенные в России и Китае.
Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что список препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на территорию страны, должен быть ограничен вакцинами, «в действенности которых мы уверены», сообщает ТАСС.
Клеман Бон также посоветовал странам ЕС отказаться от использования вакцин от COVID-19 из России, Китая и некоторых других стран.
Чем французскому чиновнику не угодила российская вакцина против коронавируса, не уточняется.
Напомним, что российский «Спутник V» был одобрен в 67 странах мира. Среди европейских государств российской вакциной население прививают в Венгрии и республике Сан-Марино. Кроме того, вакцинацию «Спутником» признают в Греции, Болгарии и на Кипре. Привитым этим препаратом российским туристам разрешен въезд в указанные страны.