08 июля 2021, 11:30
Жителей Москвы предупредили об аномальной жаре с «термическим дискомфортом»
ГУ МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение о повышение температуры воздуха до 33 градусов. Такая температура продержится до вечера 11 июля
Фото: Пятый канал
ГУ МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение о повышение температуры воздуха до 33 градусов. Такая температура продержится до вечера 11 июля.
Ведомство рекомендует москвичам не оставаться долгое время на солнце, носить головные уборы и светлую одежду, пить больше воды, чаще принимать душ и не оставлять детей без присмотра.
Синоптики в свою очередь добавили, что жаркая погода в столичном регионе будет сопровождаться «термическим дискомфортом», то есть духотой и дефицитом кислорода в воздухе. Для метеозависимых граждан такая погода представляет серьезную опасность.