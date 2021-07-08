Московские власти потратят еще 48 млн рублей на систему распознавания людей по силуэту
Подконтрольное Департаменту имущества столицы АО «Электронная Москва» выделило 48,6 млн рублей на поставку программного обеспечения, которое способно отслеживать и распознавать граждан по силуэту
Подконтрольное Департаменту имущества столицы АО «Электронная Москва» выделило 48,6 млн рублей на поставку программного обеспечения, которое способно отслеживать и распознавать граждан по силуэту.
Согласно порталу госзакупок, столичные власти заказали модуль многофакторного поиска и мониторинга силуэтов людей. Данное программное обеспечение способно обрабатывать запросы из Единого центра хранения и обработки данных (ЕЦХД), куда поступает вся информация с городских камер. Программа должна искать в существующих базах данных «соответствующие запросу силуэты людей».
Ранее подведомственное Департаменту имущества учреждение уже размещало заказ на разработку и поставку системы отслеживания граждан по силуэтам. Представитель «Электронной Москвы» заявил, что данное ПО позволит правоохранительным органам быстрее и эффективнее работать с видеоархивом.
Стоимость прежнего контакта составила 29,6 млн рублей, а получили их компании «АМ-интеллектуальные технологии» и «НТех лаб».