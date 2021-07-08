08 июля 2021, 09:22
Счетная палата проверила госзакупки за 2020 год и признала 75% из них неконкурентными
В отчете аудиторов говорится, что неконкурентными признаны госзакупки общей стоимостью на 6,6 трлн рублей. В Счетной палате отметили, что в 2017 году проверка показала, что 57,1% закупок были проведены на неконкурентной основе
Фото: nvdaily.ru
Счетная палата России после проверки данных по госзакупкам за 2020 год оценила долю неконкурентных закупок в 75%.
В отчете аудиторов говорится, что неконкурентными признаны госзакупки общей стоимостью на 6,6 трлн рублей. В Счетной палате отметили, что в 2017 году проверка показала, что 57,1% закупок были проведены на неконкурентной основе. Таким образом, этот показатель вырос на 17%.
Неконкурентными считаются как закупки госорганов у единственного поставщика, так и несостоявшиеся тендеры, которые привели к закупкам у одного поставщика.
В СП причиной роста таких закупок называют пандемию коронавируса и введенный режим повышенной готовности, которая позволила государственным структурам заключать контракты у единого поставщика.