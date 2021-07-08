08 июля 2021, 09:03
Путевки в Турцию за месяц подорожали почти на 40%
По данным Росстата, в июне поездки на турецкие курорты подорожали на 38,9%, путевки в дома отдыха и пансионаты — на 10,7%, санатории — на 6,5%, а экскурсионные туры по России подорожали на 0,7%
Фото: glas.ru
Средняя стоимость туров в Турцию в июне выросла на 38,9% по сравнению с маем. В целом путевки за границу подорожали на 5,37%.
По данным Росстата, в июне поездки на турецкие курорты подорожали на 38,9%, путевки в дома отдыха и пансионаты — на 10,7%, санатории — на 6,5%, а экскурсионные туры по России подорожали на 0,7%. Одновременно с этим туры в Объединенные арабские Эмираты подешевели на 1,3%.
Стоимость номеров в двухзвездочных отелях выросла на 5,6%, а в хостелах — на 2,9%. Проживание в трехзвездочных, четырех- и пятизвездочных отелях подешевело на 2,5—6,3%.
Что касается поездок к местам отдыха, то билеты на поезда подорожали на 2,7-23,8% в зависимости от класса вагона, а билеты на самолеты эконом-класса на 1,8%.