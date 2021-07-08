08 июля 2021, 07:35
Власти Японии на время проведения Олимпиады введут в Токио режим ЧС
Власти Японии введут в Токио из-за ситуации с коронавирусом введут режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать с 12 июля по 22 августа
Фото: italy24news.com
Власти Японии введут в Токио из-за ситуации с коронавирусом введут режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать с 12 июля по 22 августа. При этом в соседних с Токио районах будет действовать более слабый режим антиковидных ограничений.
Министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимуры сообщил агентству Reuters, что режим ЧС затронет и летние Олимпийские игры, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.
Власти страны среди прочего рассматривают вопрос о введении полного запрета на посещение зрителями стадионов во время Олимпийских игр.