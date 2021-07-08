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08 июля 2021, 07:35

Власти Японии на время проведения Олимпиады введут в Токио режим ЧС

Власти Японии введут в Токио из-за ситуации с коронавирусом введут режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать с 12 июля по 22 августа

Власти Японии на время проведения Олимпиады введут в Токио режим ЧС
Фото: italy24news.com

Власти Японии введут в Токио из-за ситуации с коронавирусом введут режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать с 12 июля по 22 августа. При этом в соседних с Токио районах будет действовать более слабый режим антиковидных ограничений.

Министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимуры сообщил агентству Reuters, что режим ЧС затронет и летние Олимпийские игры, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.

Власти страны среди прочего рассматривают вопрос о введении полного запрета на посещение зрителями стадионов во время Олимпийских игр.

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