Минфин предложил повысить размер страховых взносов для зарплат свыше 1,46 млн рублей в год
Министерство финансов России предложило изменить начисление страховых взносов для зарплат, годовой размер которых превышает 1,46 млн рублей. Еще одно предложение ведомство связано с повышением ставки налога на имущество
Министерство финансов России предложило изменить начисление страховых взносов для зарплат, годовой размер которых превышает 1,46 млн рублей. Еще одно предложение ведомство связано с повышением ставки налога на имущество стоимостью 500 млн рублей.
Такие меры Минфин разработал в рамках донастройки налоговой системы, целью которой является увеличение отчислений в госказну на 400 млрд рублей, сообщает Forbes.
Что касается страховых взносов, то сейчас работодатель платит с зарплаты сотрудника 22% в Пенсионный фонд России, если его зарплата ниже 1,46 млн рублей в год (это примерно 122 тысячи рублей в месяц).
В случае превышения этой суммы, ставка страхового взноса уменьшается до 10%.
Минфин предлагает повысить порог зарплаты для снижения ставки по страховым взносам. В ведомстве подсчитали, что реализация этой инициативы может принести 16 млрд рублей в 2022 году и 45 млрд рублей в 2024 году.