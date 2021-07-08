Мосгорсуд признал законным решение снять Илью Яшина с довыборов в столичную думу
Мосгорсуд признал законным решение окружного избиркома снять главу Красносельского района столицы Илью Яшина с довыборов в Мосгордуму. Муниципального депутата признали лицом, причастным к экстремистской деятельности
Мосгорсуд признал законным решение окружного избиркома снять главу Красносельского района столицы Илью Яшина с довыборов в Мосгордуму.
Муниципального депутата признали лицом, причастным к экстремистской деятельности. На этом основании его лишили права избираться в течение трех лет.
В своем Facebook Илья Яшин сообщил, что в качестве доказательства его причастности к экстремизму представитель прокуратуры предоставил скриншоты якобы из его телеграм-канала, в которых содержатся призывы поддержать ФБК (внесен в реестр инагентов и признан экстремистской организацией) и штабы Навального (также признаны экстремистской организацией).
«А знаете, что самое смешное? У меня никогда в жизни не было телеграм-канала», — отметил мундеп.
Мосгорсуд при этом счел данное доказательство «приемлемым».
Илья Яшин и его адвокат заявили, что суд должен установить личную причастность политика к экстремистской деятельности, а кроме того, решение суда о запрете деятельности организаций Алексея Навального еще не вступило в законную силу.