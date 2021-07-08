Глава ВОЗ заявил о победе новых штаммов коронавируса над вакцинами
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейеесус заявил о победе новых мутаций коронавирусной инфекции над вакцинами из-за высокой степени заразности
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейеесус заявил о победе новых мутаций коронавирусной инфекции над вакцинами из-за высокой степени заразности.
Тедрос Гебрейесус констатировал, что новые штаммы COVID-19, в частности штаммы «дельта» и «дельта плюс», выигрывают гонку с вакцинами вследствие неравенства в производстве и распределении вакцин. Такая ситуация угрожает глобальному экономическому восстановлению, поскольку страны будут вынуждены возвращаться к карантинным ограничениям.
Глава ВОЗ также раскритиковал развитые страны за «вакцинный национализм», из-за которого только небольшая группа государств имеет «львиную долю» вакцин от коронавируса, сообщает ТАСС.
Г-н Гебрейесус заявил, что в Индии, а также странах Африки и Латинской Америки не хватает медикаментов и кислорода, и призвал мир бороться с пандемий COVID-19 общими усилиями.