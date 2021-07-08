08 июля 2021, 01:37
Уровень инфляции в России обновил рекорд 2016 года
Согласно отчету Росстата, что цены на продовольственные товары выросли на 7,9%, на непродовольственные товары - на 7,04%, а стоимость услуг подорожала на 3,95%
Фото: evo-rus.com
В России годовая инфляция по итогам июня достигла 6,5%. Этот показатель стал максимальным с августа 2016 года.
Согласно отчету Росстата, что цены на продовольственные товары выросли на 7,9%, на непродовольственные товары - на 7,04%, а стоимость услуг подорожала на 3,95%.
Инфляция превысила отметку в 6% впервые с октября 2016 года, а продукты и непродовольственные товары подорожали более чем на 6-7%, сообщает «Росбалт».
Примечательно, что ранее в Минэкономразвития России обещали, что в июле 2021 года будет «последний негатив», а в августе начнется снижение цен.