08 июля 2021, 01:12
Среди российских регионов проведут конкурс «свободы от коронавируса»
Роспотребнадзор выступил с инициативой каждый квартал проводить среди регионов конкурс «свободы от COVID-19». Регионам-победителям этого конкурса будут выплачивать некоторые суммы из федерального бюджета
Фото: ruposters.ru
Роспотребнадзор выступил с инициативой каждый квартал проводить среди регионов конкурс «свободы от COVID-19». Регионам-победителям этого конкурса будут выплачивать некоторые суммы из федерального бюджета.
Сейчас ведомство Анны Поповой занимается разработкой критериев, по которым будут выбираться свободные от коронавируса регионы. Предполагается, что одним из критериев станет уровень вакцинации населения.
Итоги конкурса будет подводить оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова.
Победителям денежные средства предоставят в виде трансфертов на «развитие системы здравоохранения», сообщает «Дождь».