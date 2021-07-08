08 июля 2021, 00:36
В Калининграде против медработницы возбудили дело за выдачу сертификатов о вакцинации без прививки
В Калининграде следственные органы возбудили уголовное дело против старшего администратора поликлиники, которая за деньги выдавала сертификаты о вакцинации без укола. Вакцину она просто выливала в раковину
Фото: twitter.com/1_istochnik
В Калининграде следственные органы возбудили уголовное дело против старшего администратора поликлиники, которая за деньги выдавала сертификаты о вакцинации без укола. Вакцину она просто выливала в раковину.
В отношении медработницы возбуждено уголовное дело по статье о подделке документов, которая подразумевает наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.
Стоимость сертификата составляла от 1,5 до 3 тысяч рублей, а услугами медработницы успели воспользоваться как минимум 20 человек.
Подозреваемая уже дала признательные показания.
Напомним, ранее в ГУ МВД по Москве сообщили, что только за последнюю неделю они возбудили 14 уголовных дел по факту изготовления поддельных сертификатов о вакцинации и отрицательный ПЦР-тестов на коронавирус.