Бизнес попросил власти Москвы ослабить требования по вакцинации сотрудников
Московские бизнесмены написали письмо мэру Сергею Собянину с просьбой ослабить требования по обязательной вакцинации и выделить из бюджета деньги компаниям, которые тщательно соблюдают антиковидные требования
Московские бизнесмены написали письмо мэру Сергею Собянину с просьбой ослабить требования по обязательной вакцинации и выделить из бюджета деньги компаниям, которые тщательно соблюдают антиковидные требования.
В организации «Опора России» предложили мэрии ввести переходный период без штрафов или других санкций за нарушение новых правил. Еще один вариант - до 15 августа отсрочить для предприятий вступление в силу антиковидных правил. Речь идет о вакцинации 60% сотрудников предприятий.
Кроме того, столичный бизнес просит сократить минимальную квоту привитых сотрудников до 40% для каждого предприятия.
В «Опоре России» отметили, что среди работников потребительской сферы и тек много переболевших коронавирусом, а на противников вакцины работодатели не могут эффективно воздействовать.
Одновременно с этим, бизнес просит Сергея Собянина рассмотреть вопрос о предоставлении грантов или списания кредитов предприятий, которые выполняют новые антиковидные требования властей. Социально значимые и пострадавшие отрасли бизнес просит освободить от некоторых налогов и сборов.
Напомним, что ранее мэрия Москвы пообещала гранты столичным фирмам и предприятиям гранты за быструю и массовую вакцинацию своих сотрудников от коронавируса.