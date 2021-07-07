07 июля 2021, 18:12
В лондонском аэропорту откроют коридоры для привитых от коронавируса пассажиров
В аэропорту Лондона «Хитроу» начинается тестирование коридоров для быстрого обслуживания пассажиров, которые сделали прививку от коронавируса
Фото: nachedeu.com
В аэропорту Лондона «Хитроу» начинается тестирование коридоров для быстрого обслуживания пассажиров, которые сделали прививку от коронавируса.
Эксперимент будет проводиться на популярных рейсах двумя британскими авиакомпаниями — British Airways и Virgin Atlantic. В рамках эксперимента, при предварительной регистрации на рейс пассажирам необходимо заполнить данные о вакцинации. После этого пассажиры смогут быстро получить багаж и пройти таможню отдельно от остальных пассажиров.
«Быстрые коридоры» будут введены на рейсах из Хитроу в Афины, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Монтего-Бей, сообщает «КоммерсантЪ».
При этом пассажиры из стран с неблагополучной эпидобстановкой нововведением воспользоваться не смогут.