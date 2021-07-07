07 июля 2021, 18:00
На Гаити президента страны убили во время нападения на его резиденцию
Премьер-министр Гаити Клод Жозеф рассказал, что нападение на резиденцию главы государства произошло минувшей ночью. Супруга Жовенеля Моиза получила ранения, сейчас она находится в больнице
Фото: ijdh.org
На Гаити неизвестные убили президента страны Жовенеля Моиза в результате нападения на его резиденцию.
Премьер-министр Гаити Клод Жозеф рассказал, что нападение на резиденцию главы государства произошло минувшей ночью. Супруга Жовенеля Моиза получила ранения, сейчас она находится в больнице, пишет ТАСС.
Также сообщается, что злоумышленники общались между собой на испанском языке.
По данным западных СМИ, в феврале текущего года на Гаити предотвратили покушение на президента Моиза и попытку государственного переворота.