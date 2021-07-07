Татьяна Голикова назвала матчи Евро-2020 причиной роста заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Вице-премьер и глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова назвала причиной роста заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге проведение матчей Евро-2020
Вице-премьер и глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова назвала причиной роста заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге проведение матчей Евро-2020.
В беседе с ТАСС чиновница заявила, что организаторы чемпионата Европы по футболу и власти Петербурга хотя и старались соблюдать антиковидные требования, однако сами болельщики «под влиянием эмоций» зачастую не соблюдали меры предосторожности.
«И на сегодняшний день есть рост заболеваемости в городе», — отметила Татьяна Голикова.
Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов ранее заявил, что проведение матчей Евро-2020 не повлияло на ситуацию с коронавирусом в городе. При этом власти Финляндии сообщили о заражении COVID-19 более 300 болельщиков, которые посещали матчи в Петербурге.