Россияне массово сдают путевки на Кубу из-за скандала с отрицательными тестами на COVID-19
Причиной аннулирования туров стал недавний инцидент с отправкой на карантин 150 наших туристов из-за отрицательных тестов на коронавирус
Ассоциация туроператоров России со ссылкой на туркомпании сообщила о росте количества отказов российских туристов от поездок на Кубу. Причиной аннулирования туров стал недавний инцидент с отправкой на карантин 150 наших туристов из-за отрицательных тестов на коронавирус.
В АТОР сообщили, что информацию о массовом отказе россиян ехать на «остров свободы» по ранее оплаченным путевкам им подтвердили сразу несколько крупных туроператоров. Также сообщатся о снижении спроса на кубинское направление.
Клиенты турфирм при аннулировании путевок прямо говорят сотрудникам, что боятся срыва отдыха из-за подозрительных тестов на COVID-19.
Напомним, что более 150 российских туристов отправили на карантин из-за отрицательных результатов экспресс-тестов на коронавирус, которые были сделаны после их прибытия на Кубу. При этом все туристы перед вылетом получили в России отрицательные ПЦР-тесты на COVID-19, а многие заранее сделали прививки.
Россияне, чей отдых был испорчен, предположили, что кубинцы решили таким образом заработать деньги на страховках, признав туристов больными. Они отметили, что никаких признаков ОРВИ и коронавируса за время карантина у них так и не появилось, а кубинцы отказывались показывать им положительные тесты.
Позже повторные тесты на коронавирус у большинства запертых в обсервации россиян оказались отрицательными, после чего их отпустили из-под карантина.