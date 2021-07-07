Петербургские чиновники отправили детей с инвалидностью в пансионат с плесенью и блохами
В Санкт-Петербурге разгорелся скандал с отправкой детей с инвалидностью на отдых в санаторий Анапы. Детей заселили в учреждение под названием «Полярные зори», номера в котором оказались покрыты плесенью и грибком
В Санкт-Петербурге разгорелся скандал с отправкой детей с инвалидностью на отдых в санаторий Анапы. Детей заселили в учреждение под названием «Полярные зори», номера в котором оказались покрыты плесенью и грибком.
Следственный комитет возбудил в отношении «неустановленных лиц» из числа сотрудников администрации Красносельского района уголовное дело по статье «Халатность».
Житель северной столицы Николай Таланов рассказал порталу Znak.com, что его супруга и сын пробыли в «Полярных зорях» неделю. Жена жаловалась ему, что в номере была плесень, а по ночам их кусали блохи.
«Сначала отдыхающие пытались решить вопрос с администрацией лагеря мирно, но это не помогло. Им стали хамить, угрожать, что выселят из лагеря, предлагать тем, кому не нравится, собирать чемоданы и съезжать», — рассказал Таланов,
Еще одна женщина рассказала, что номера в этом пансионате находятся в ужасном состоянии. Везде была пыль, паутина, грибок и плесень, а мебель была сломана. Перед приездом новых постояльцев номера если и убирались, то настолько плохо, что гости находили в номере гнилую еду и упаковки от презервативов.
По данным СКР, сотрудники администрации Красносельского района выдали гражданам 51 путевку в санаторий «Полярные зоря». Среди отдыхающих было более 20 детей.