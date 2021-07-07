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07 июля 2021, 15:56

Шоумен Сергей Зверев пойдет в депутаты Госдумы от партии «Зеленые»

Известный телеведущий, стилист и шоумен Сергей Зверев примет участие в выборах депутатов Госдумы от экологической партии «Зеленые». Зверев, который родился в Иркутской области, является активным защитником озера Байкал

Шоумен Сергей Зверев пойдет в депутаты Госдумы от партии «Зеленые»
Фото: kupisantehniky.ru

Известный телеведущий, стилист и шоумен Сергей Зверев примет участие в выборах депутатов Госдумы от экологической партии «Зеленые». Зверев, который родился в Иркутской области, является активным защитником озера Байкал.

Телеведущий рассказал, что планирует выдвигаться в депутаты по Бурятскому одномандатному округу и одновременно по партийному списку.

Сергей Зверев также отметил, что побороться за депутатский мандат его попросили граждане, которые следят за его экологической деятельностью.

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