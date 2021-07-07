07 июля 2021, 15:56
Шоумен Сергей Зверев пойдет в депутаты Госдумы от партии «Зеленые»
Известный телеведущий, стилист и шоумен Сергей Зверев примет участие в выборах депутатов Госдумы от экологической партии «Зеленые». Зверев, который родился в Иркутской области, является активным защитником озера Байкал
Фото: kupisantehniky.ru
Известный телеведущий, стилист и шоумен Сергей Зверев примет участие в выборах депутатов Госдумы от экологической партии «Зеленые». Зверев, который родился в Иркутской области, является активным защитником озера Байкал.
Телеведущий рассказал, что планирует выдвигаться в депутаты по Бурятскому одномандатному округу и одновременно по партийному списку.
Сергей Зверев также отметил, что побороться за депутатский мандат его попросили граждане, которые следят за его экологической деятельностью.