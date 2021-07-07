Жигулевских депутатов исключили из «Единой России» из-за происшествия на Волге
Президиум политсовета самарского регионального отделения «Единой России» исключил из партии депутатов гордумы Жигулевска Юрия Краснобаева и Юрия Погиблова
Президиум политсовета самарского регионального отделения «Единой России» исключил из партии депутатов гордумы Жигулевска Юрия Краснобаева (он также занимает должность директора ФГБУ «Жигулевский заповедник») и Юрия Погиблова.
Поводом для их исключения стал инцидент на Волге, когда катер с депутатами на борту сбил надувную лодку, на которой находилась супружеская пара с ребенком. Глава семьи погиб.
Как сообщает портал citytraffic.ru, секретарь самарского отделения «ЕР» Дмитрий Азаров заявил, что официально вина депутатов от партии власти не доказана. Однако даже сейчас «есть достаточно причин, чтобы Краснобаев больше не состоял в партии». Азаров отметил, что Краснобаев не принес извинений вдове погибшего мужчины.
Ранее сообщалось, что на Волге моторный катер с депутатами от «Единой России» врезался в надувную лодку, на которой находилась семья из трех человек. От удара главу семьи выбросило в воду. Спустя некоторое время его нашли мертвым.
Вдова Дениса Безрукова рассказала журналистам, что люди с катера не оказали им помощи и просто скрылись с места происшествия.
Также сообщалось, что катером управлял подчиненный Юрия Краснобаева - инспектор природоохраны Максим Забиров.