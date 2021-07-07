Авторитетный журнал Nature опубликовал статью о безопасности вакцины «Спутник V»
Один из самых авторитетных научных журналов в мире Nature опубликовал статью, в которой приводятся многочисленные свидетельства безопасности и эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V»
Один из самых авторитетных научных журналов в мире Nature опубликовал статью, в которой приводятся многочисленные свидетельства безопасности и эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
В статье также говорится о том, что российский «Спутник» не пускают на европейский рынок из-за «особой» позиции руководства Евросоюза, Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и ВОЗ, которые лоббируют другие вакцины от COVID-19.
Журнал Nature признает, что «Спутник V» стал «первой вакциной против COVID-19, зарегистрированной для использования» в любой стране мира. На сегодняшний день она одобрена в 67 странах, включая Венгрию.
Авторы статьи отмечают, что российская вакцина была одобрена к применению до окончания второй и третьей фазы клинических испытаний, что вызвало возмущение со стороны научного сообщества. Однако в дальнейшем результаты показали, что «Спутник V» на 91,6% эффективен в предотвращении симптоматической инфекции COVID-19 и на 100% эффективен в предотвращении тяжелой инфекции.
Кроме того, неопубликованные данные по 3,8 млн россиян, привитых двумя дозами, также указывают на эффективность российского препарата на 97,6%. А данные Минздрава ОАЭ по 81 тыс. человек, которые получили две дозы вакцины, показали эффективность 97,8% в предотвращении коронавируса.
симптоматического COVID-19 и 100% эффективность в предотвращении тяжелых заболеваний».
Одноразовая «Спутник Лайт» также показала свою состоятельность и эффективность на 79,4%.
Что касается побочных эффектов российской вакцины, то они аналогичны побочным эффектам других аденовирусных вакцин.