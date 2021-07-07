Власти Германии снова разрешили въезд в страну российским гражданам
Германия с 7 июля разрешила въезд в страну для российских граждан без вида на жительство в этой стране. Для россиян также отменен обязательный карантин после приезда сроком на 14 суток
Германия с 7 июля разрешила въезд в страну для российских граждан без вида на жительство в этой стране. Для россиян также отменен обязательный карантин после приезда сроком на 14 суток.
В российско-германской торгово-промышленной палате сообщили, что для Германии Россия больше не считается «зоной распространения варианта вируса».
5 июля Институт Роберта Коха (RKI) изменил рейтинг России и других стран, в отношении которых с 29 июня были введены строгие ограничения на въезд из-за распространения индийского штамма COVID-19 (или «дельта-вариант»).
Послабления для россиян и граждан других страны были введены в связи с распространением «дельта»-штамма в само Германии, а также получением сведений о том, что существующие вакцины против коронавируса эффективны против новой мутации.