Московская полиция за неделю возбудила 14 дел об изготовлении поддельных сертификатов о вакцинации
В Москве правоохранительные органы за неделю возбудили 14 уголовных дел по факту подделки сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции, а также отрицательных ПЦР-тестов
В Москве правоохранительные органы за неделю возбудили 14 уголовных дел по факту подделки сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции, а также отрицательных ПЦР-тестов.
В пресс-службе МВД по Москве сообщили, что по всем эпизодам уголовные дела были возбуждены по статье «Изготовление или оборот поддельных документов». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на два года.
С начала текущего года правоохранительными органами было возбуждено 49 аналогичных дел.
Отметим, что после введения обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан, а также ограничений для непривитых, спрос на поддельные сертификации о вакцинации значительно вырос. В среднем стоимость сертификата о прививке с проводкой данной информации на портале «Госуслуги» составляет 20-30 тысяч рублей.