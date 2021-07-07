Жители Башкирии обратились в суд из-за введения ограничений для непривитых граждан
Жители Башкирии направили в Верховный суд республики коллективный иск к местным властям, в котором оспорили ограничения, введенные для непривитых от коронавируса граждан. Истцами выступают около 20 жителей республики
Жители Башкирии направили в Верховный суд республики коллективный иск к местным властям, в котором оспорили ограничения, введенные для непривитых от коронавируса граждан. Истцами выступают около 20 жителей республики.
Граждане просят ВС признать недействительными изменения, внесенные 17 июня в указ главы республики Радия Хабирова о введении режима повышенной готовности.
В рамках этого режима власти региона ввели ограничения на посещение общественных мест без сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или справки о медотводе от прививки. Без указаных справок в Башкирии запрещено посещать музеи, выставочные залы, библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы, дома культуры, ночные клубы, массовые физкультурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях.
С 12 июля аналогичные требования вводятся для посещения ресторанов, кафе, салонов красоты, СПА-салонов, фитнес-клубов, бассейнов, а также для поездок на междугородных поездах.
Истцы утверждают, что новые требования «дают некую индульгенцию привитым гражданам» и ущемляют права тех, кто прививку делать не хочет.
Также в иске указано, что приказ Радия Хабирова нарушает Конституцию Россию и Европейскую конвенцию по правам человека.