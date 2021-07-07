07 июля 2021, 12:50
В Тюмени силовики задержали захватчика заложников в отделении Сбербанка
В Тюмени сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который захватил заложников в офисе Сбербанка на Червишевском тракте
Фото: РБК
В Тюмени сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который захватил заложников в офисе Сбербанка на Червишевском тракте.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина захватил в заложники двух сотрудников Сбербанка и требовал выплатить ему 15 млн рублей.
Портал Life сообщает, что захватчику передали деньги наличными, а затем задержали. В результате происшествия никто не пострадал.