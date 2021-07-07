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Общество
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Москва
07 июля 2021, 11:59

Московские музеи и театры вслед за ресторанами ввели систему QR-кодов

В Москве некоторые музеи и театры ввели систему QR-кодов. Теперь культурные учреждения могут посещать только привитые от коронавируса и переболевшие граждане

Московские музеи и театры вслед за ресторанами ввели систему QR-кодов
Фото: mobrep.ru

В Москве некоторые музеи и театры ввели систему QR-кодов. Теперь культурные учреждения могут посещать только привитые от коронавируса и переболевшие граждане.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов написал в своем телеграм-канале, что объявления о введении QR-кодов появились на сайтах Музея космонавтики, музея-заповедника «Царицыно» и музея-усадьбы «Кусково». 

В свою очередь на сайте Большого театра в афише указано, что вход по QR-коду осуществляется на все балеты Бориса Эйфмана с 27 июля по 1 августа. 

Напомним, что аналогичная система в конце июня заработала в московских ресторанах и кафе. Гости должны предоставить сертификат о вакцинации, справку о наличии антител к коронавирусу или актуальный отрицательный ПЦР-тест.

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