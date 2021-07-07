Производитель вакцины против коронавируса Johnson & Johnson заявил о готовности поставлять препарат в РФ
Компания Janssen, которая входит в американскую корпорацию Johnson & Johnson и является создателем одноименной вакцины от коронавирусной инфекции, заявила о готовности поставлять свой препарат в Россию и страны СНГ
Компания Janssen, которая входит в американскую корпорацию Johnson & Johnson и является создателем одноименной вакцины от коронавирусной инфекции, заявила о готовности поставлять свой препарат в Россию и страны СНГ.
В заявлении Janssen говорится, что компания выступает за обеспечение глобального доступа к своей вакцине против COVID-19 в рамках экстренных мер по борьбе с пандемией, а не ради получения прибыли. Компания выразила готовность сотрудничать в этом вопросе со всеми заинтересованными сторонами, сообщает ТАСС.
Напомним, что пока на российский рынок не была допущена ни одна импортная вакцина против коронавируса. Привиться можно только российскими препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
При этом инициативная группа российских граждан начала сбор подписей под петицией на имя президента Владимира Путина и премьера Михаила Мишустина с требованием допустить на российский рынок импортные вакцины против коронавируса.