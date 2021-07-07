07 июля 2021, 09:57
В Тюмени неизвестный захватил заложников в отделении Сбербанка. Он требует 15 млн рублей
В настоящее время сотрудники спецназа блокировали территорию вокруг отделения банка и перекрыли движение по улице Червишевский тракт
Фото: pravdaurfo.ru
В Тюмени неизвестный мужчина захватил отделение банка и взял в заложники его сотрудников.
Baza сообщает, что захватчик скрыл лицо под медицинской маской и зашел в банк. По данным издания, из рюкзака злоумышленника торчат провода.
Согласно предварительным данным, мужчина требует выплатить ему 15 млн рублей.
В настоящее время сотрудники спецназа блокировали территорию вокруг отделения банка и перекрыли движение по улице Червишевский тракт.
Местное издание «Наш город» уточняет, что захват заложников произошел в отделении банка на Молодежной улице. Там находится отделение Сбербанка.