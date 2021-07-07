Связанных с российской разведкой хакеров обвинили во взломе серверов Республиканской партии США
Хакерская группировка Cozy Bear, которую американские власти связывают со Службой внешней разведки России, взломала компьютерные системы Национального комитета Республиканской партии США
Хакерская группировка Cozy Bear, которую американские власти связывают со Службой внешней разведки России, взломала компьютерные системы Национального комитета Республиканской партии США.
Агентство Bloomberg сообщает, что хакерская атака была осуществлена на прошлой неделе через сервисы IT-провайдера Synnex. К каким данным киберхулиганы смогли получить доступ, не уточняется.
В Республиканской партии США заявили, что специалисты провели проверку, но не выявили никаких признаков компрометации каких-либо данных.
В российском посольстве в США отвергли обвинения в адрес спецслужб страны в причастности к хакерской атаке на серверы Республиканской партии.
Посольство России назвало публикацию Bloomberg измышлениями и отвергло обвинения.
В свою очередь представитель Synnex сообщил, что компании известно о нескольких попытках получения доступа через ее сервисы к облачной среде Microsoft.
Напомним, что хакеров из группы Cozy Bear в 2016 году уже обвиняли в кибератаке на Национальный комитет Демократической партии.