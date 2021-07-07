На кладбищах Ульяновской области заканчиваются свободные места, а на новые денег нет
Ульяновские чиновники начали подбирать новые места под кладбища, однако этот процесс идет очень медленно из-за нехватки денег у муниципалитетов. Именно они обязаны обеспечивать обустройство и содержание кладбищ
На кладбищах Ульяновска и Димитровграда заканчиваются места на кладбищах, а у местных властей нет денег на их организацию и содержание.
Проблема нехватки мест на кладбищах Ульяновской области поднималась на недавнем заседании Законодательного собрания региона. Портал «73 онлайн» сообщает, что на заволжском кладбище Ульяновска свободные места могут закончиться уже в этом году, а на ишеевском кладбище - через 3-4 года.
Аналогичная ситуация с местами сложилась на кладбищах Димитровграда.
Издание отмечает, что ульяновские чиновники начали подбирать новые места под кладбища, однако этот процесс идет очень медленно из-за нехватки денег у муниципалитетов. Именно они обязаны обеспечивать обустройство и содержание кладбищ.
По предварительным подсчетам, два новых кладбища в Ульяновске обойдутся в 170 млн рублей, а в Димитровграде - 150 млн рублей. Таких денег у муниципальных властей нет. В этой связи депутаты Закса предложили передать функцию содержания мест захоронения региональному правительству.