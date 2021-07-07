Спасатели обнаружили на месте крушения Ан-26 тела девятерых погибших
Напомним, что самолет Ан-26, на борту которого было 28 человек, выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану 6 июля. Лайнер пропал с радаров и перестал выходиться на связь
Компания «Камчатское авиапредприятие» прокомментировала крушение своего самолета Ан-26 в нескольких километрах от поселка Палана на Камчатке.
Командир летного отряда компании Евгений Лысенков заявил агентству ТАСС, что экипаж разбившегося лайнера выполнял посадку в штатном режиме, об уходе на второй круг пилоты не сообщали.
Напомним, что самолет Ан-26, на борту которого было 28 человек, выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану 6 июля. Лайнер пропал с радаров и перестал выходиться на связь. Позже обломки были найдены на расстоянии 3,8 км от Паланы.
Спасатели также обнаружили на месте крушения самолета тела девяти погибших. Поисковые работы продолжаются.
Власти Камчатского края объявили с 7 по 9 июля трехдневный траур по погибшим в результате авиакатастрофы.