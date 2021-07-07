07 июля 2021, 07:31
В Петербурге консула Эстонии задержали с поличным при получении секретных сведений
Дипломатический работник был задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера. Кем работает россиянин, передавший секретные сведения, не уточняется
Фото: provizu.ru
В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали по подозрению в шпионаже консула Эстонии Марта Лятте.
РИА Новости со ссылкой на спецслужбы сообщает, что дипломатический работник был задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера. Кем работает россиянин, передавший секретные сведения, не уточняется.
Силовики назвали действия эстонского консула враждебными и несовместимыми с дипломатическим статусом работника.
Отметим, что дипломатические работники обладают неприкосновенностью в стране, в которой они работают, однако власти этой страны могут лишить их права пребывания в случае нарушения закона или враждебных действий.