07 июля 2021, 02:44
В Ленобласти злостных алиментщиков отправили косить борщевик
Администрация Тельмановского поселения в Ленинградской области совместно с филиалом ФСИН России отправили злостных алиментщиков и осужденных за пьяное вождение граждан косить борщевик
Фото: regnum.ru
Администрация Тельмановского поселения в Ленинградской области совместно с филиалом ФСИН России отправили злостных алиментщиков и осужденных за пьяное вождение граждан косить борщевик.
Власти предложили правонарушителям покосить борщевик по берегу реки, где по санитарным показаниям запрещено убирать это растение химическим методом. Всего им нужно скосить борщевик на территории 5 гектар, сообщает Znak.com.
Отметим, что борщевик при неосторожном обращении может вызывать сильные и долго не заживающие ожоги на коже. Это растение быстро дичает и проникает в естественные экосистемы, практически полностью разрушая их.