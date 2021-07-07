Команда Навального нашла у главы Ростуризма квартиру в центре Москвы за 60 млн рублей
Борцы с коррупцией выяснили, что чиновнице принадлежит квартира в доме на Садовнической набережной в центре Москвы. Площадь квартиры составляет 100 кв. м., а ее рыночная стоимость оценивается в 60 млн рублей
Команда Алексея Навального выпустила фильм-расследование о новом руководителе Ростуризма Зарине Догузовой.
Борцы с коррупцией выяснили, что чиновнице принадлежит квартира в доме на Садовнической набережной в центре Москвы. Площадь квартиры составляет 100 кв. м., а ее рыночная стоимость оценивается в 60 млн рублей.
В декларации о доходах и имуществе за 2019 год Зарина Догузова указала заработок в размере 1,7 млн рублей, а в декларации за 2020 год - 3,6 млн рублей.
По поводу квартиры в элитном доме в декларации отмечается, что жилплощадь была приобретена на накопления предыдущих лет.
В расследовании команды Навального сообщается, что некоторое время назад Зарина Догузова встала в очередь на получение жилья как нуждающаяся, а затем получила квартиру в доме в центре Москвы.
«По специальным, не известным нам нормативам, одинокой девушке без детей, то есть одному жильцу, выделили 105 кв. м», — отмечают борцы с коррупцией.
Оппозиционеры также отметили гардероб главы Ростуризма и ее украшения, стоимость которых составляет не менее 30 млн рублей. Зарина Догузова была замечена в костюме бренда Chanel за 1,2 млн рублей, часы Breguet за 2,1 млн рублей и кольцо Jacob & Co за 2,6 млн рублей.