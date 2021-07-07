В Москве автомобиль без номеров насмерть сбил дочь бывшего министра из Татарстана
В Москве автомобиль без госномеров сбил дочь бывшего министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева, пересекавшую дорогу на электросамокате. От полученных травм девушка скончалась
В Москве автомобиль без госномеров сбил дочь бывшего министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева, пересекавшую дорогу на электросамокате. От полученных травм девушка скончалась.
По данным РИА Новости, погибшую зовут Алсу Фардиева. По другим данным, девушка — полная тезка дочери бывшего министра.
Авария произошла на Мосфильмовской улице возле дома 88 корпус 2. По версии следствия, 30-летняя женщина пересекала дорогу на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В этот момент на нее наехал автомобиль BMW. От полученных травм она скончалась.
РИА Новости отмечает, что после аварии на портале органов местного самоуправления Казани были опубликованы соболезнования Ильшату Фардиеву, однако затем эти публикации были удалены.