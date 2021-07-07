07 июля 2021, 01:11
«Роснефть» перерегистрировала свою кипрскую компанию в офшор на острове Русский
Госкомпания «Роснефть» оформила в качестве резидента специального административного района на острове Русский во Владивостоке свою кипрскую структуру Colmati Trading Limited
Фото: Lori
Госкомпания «Роснефть» оформила в качестве резидента специального административного района (САР) на острове Русский во Владивостоке свою кипрскую структуру Colmati Trading Limited.
Информагентство ИА PrimaMedia сообщает, что новым резидентом САР на острове Русский стало ООО «Международная компания «Колмати»», учредителем которой выступает «Роснефть Юропиэн Холдингс С.А.».
Перерегистрация «Колмати» стала первым шагом «Роснефти» по редомициляции структур, входящих в группу нефтяной компании. Напомним, что для резидентов САР действует льготный налоговый режим.
Ранее на острове Русский было три резидента — это международные компании МК «Финвижн Холдингс» (ООО), МК «Доналинк» (ООО) и МК «СУЭК Лтд» (ООО), принадлежащая АО «СУЭК».