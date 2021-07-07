07 июля 2021, 00:35
В Госдуме предложили направить зарплаты футболистов на развитие детского спорта
Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин предложил ограничить размер выплат футболистам и направить деньги на развитие детско-юношеского футбола
Фото: ldpr.ru
Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин предложил ограничить размер выплат футболистам и направить деньги на развитие детско-юношеского футбола.
Депутат в беседе с ТАСС заявил, что ни один российский футбольный клуб не приносит хороших доходов, а содержатся они на средства госкомпаний или коммерческих корпораций. Последние в свою очередь должны задуматься о правильном распределении денежных средств.
Напомним, что тема зарплат футболистов и главного тренера национальной сборной стала часто подниматься после вылета команды с Евро-2020 по итогам группового этапа. В заключительном матче группового раунда россияне проиграли Дании со счетом 1:4.