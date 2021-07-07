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07 июля 2021, 00:04

Россияне потребовали от президента допустить импортные вакцины от коронавируса в РФ

Российские граждане начали сбор подписей на сайте change.org под петицией на имя президента Владимира Путина, правительства и Минздрава с требованием допустить в Россию импортные вакцины от коронавируса

Россияне потребовали от президента допустить импортные вакцины от коронавируса в РФ
Фото: currency.com

Российские граждане начали сбор подписей на сайте change.org под петицией на имя президента Владимира Путина, правительства и Минздрава с требованием допустить в Россию импортные вакцины от коронавируса.

Автор петиции заявил, что российская медицина и фармакология «демонстрируют недоверие своим качеством», а российские вакцины от ковида «до сих пор не признаны Всемирной организацией здравоохранения». Также в петиции говорится, что представители российской элиты предпочитают лечиться не на родине, а в более развитых странах.

По этим причинам многие россияне сомневаются в том, что Россия способна за короткий срок произвести качественно «столь сложный и жизненно важный продукт», как вакцина. Кроме того, первые лица государства так и не предъявили весомых доказательств того, что они привились одним из отечественных препаратов.

Автор петиции отмечает, что многие россияне хотели бы привиться от коронавируса импортной вакциной, однако такой возможности нет. В Россию такие препараты не завозят, а если россиянин сумеет привиться импортной вакциной за границей, то она родине она котироваться не будет.

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