06 июля 2021, 19:06
Привитых от коронавируса россиян освободили от сдачи ПЦР-тестов после возвращения из-за границы
В России упростились правила возвращения граждан из заграничных поездок. С 7 июля вакцинированные или переболевшие коронавирусом граждане освобождаются от сдачи двух ПЦР-тестов при въезде в страну
Фото: fsnovosti.ru
В России упростились правила возвращения граждан из заграничных поездок. С 7 июля вакцинированные или переболевшие коронавирусом граждане освобождаются от сдачи двух ПЦР-тестов при въезде в страну.
Ранее для всех без исключения действовало правило об обязательной сдаче ПЦР-тестов на третьи и пятые сутки после возвращения из-за границы.
Согласно постановлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, непривитые и не болевшие COVID-19 россияне с 7 июля должны будут сдать только один ПЦР-тест на коронавирус в течение 72 часов после прибытия. Результаты тестирования необходимо загрузить на портал «Госуслуги».
До получения результатов тестирования туристы должны соблюдать режим самоизоляции.