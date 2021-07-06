Главу «Транснефти» допросят по делу бизнесмена Валерия Израйлита
Главу государственной компании «Транснефть» Николая Токарева вызвали на допрос по уголовному делу председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита
Главу государственной компании «Транснефть» Николая Токарева вызвали на допрос по уголовному делу председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита.
Накануне Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство защиты о проведении допроса президента госкомпании, сообщает КоммерсантЪ.
Напомним, что Валерия Израйлита обвиняют в мошенничестве, отмывании денежных средств и совершении валютных переводов по подложным документам.
По версии следствия, бизнесмен совершил деяния, попадающие под указанные статьи, когда занимал должность председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга». Он якобы организовал поставку использованных нефтепроводных труб под видом новых. Ущерб от использования некачественных материалов следствие оценило в 115 млн рублей.
Также Израйлиту инкриминируют хищение 202 млн рублей у дочерней организации «Транснефть» - ООО «Транснефть — порт Усть-Луга» (ранее ООО «Спецморнефтепорт Усть-Луга»).
Ранее сообщалось, что незаконный вывод денег за границу Валерию Израйлиту вменили на основании поданной им декларации в рамках амнистии капиталов, которую власти обещали не использовать против бизнесменов. Однако в случае г-на Израйлита, раскрытые им сведения были использованы сотрудниками ФСБ в качестве доказательств его вины.