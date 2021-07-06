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Общество
Иностранные агенты «Росатома»
06 июля 2021, 16:45

Владимир Путин подписал закон о внесудебном удалении из интернета порочащей честь информации

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесудебном удалении порочащей честь и деловую репутацию информации, а также блокировке онлайн-ресурсов, которые такую информацию распространяют

Владимир Путин подписал закон о внесудебном удалении из интернета порочащей честь информации

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесудебном удалении порочащей честь и деловую репутацию информации, а также  блокировке онлайн-ресурсов, которые такую информацию распространяют.

Данный закон предполагает, что недостоверная или порочащая честь информация должна быть удалена из интернета в течение 15 дней после того, как с соответствующим заявлением обратится в прокуратуру герой публикаций.

В случае если прокуратура решит, что заявление обоснованно, а ресурс, на котором размещена порочащая информация, данный контент не удалит, то он может быть заблокирован. Блокировкой займется Роскомнадзор.

Законопроект о внесудебном удалении порочащей честь информаци подготовили депутаты Сергей Боярский, Валерий Газзаев и Андрей Альшевских.

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