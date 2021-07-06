06 июля 2021, 16:45
Владимир Путин подписал закон о внесудебном удалении из интернета порочащей честь информации
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесудебном удалении порочащей честь и деловую репутацию информации, а также блокировке онлайн-ресурсов, которые такую информацию распространяют
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесудебном удалении порочащей честь и деловую репутацию информации, а также блокировке онлайн-ресурсов, которые такую информацию распространяют.
Данный закон предполагает, что недостоверная или порочащая честь информация должна быть удалена из интернета в течение 15 дней после того, как с соответствующим заявлением обратится в прокуратуру герой публикаций.
В случае если прокуратура решит, что заявление обоснованно, а ресурс, на котором размещена порочащая информация, данный контент не удалит, то он может быть заблокирован. Блокировкой займется Роскомнадзор.
Законопроект о внесудебном удалении порочащей честь информаци подготовили депутаты Сергей Боярский, Валерий Газзаев и Андрей Альшевских.