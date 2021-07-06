06 июля 2021, 15:43
Входящий в «Ростех» концерн поставит умные рамки-металлодетекторы для выборов
Концерн «Автоматика», который входит в госкорпорацию «Ростех», поставит для ближайших выборов в Госдуму новые рамки-металлодетекторы. Стоимость контракта составляет 4,16 млрд рублей
Фото: isnr.ru
Концерн «Автоматика», который входит в госкорпорацию «Ростех», поставит для ближайших выборов в Госдуму новые рамки-металлодетекторы. Стоимость контракта составляет 4,16 млрд рублей.
По условиям контракта, «Автоматика» поставит 19 тысяч рамок в административные здания и образовательные учреждения, где обычно размещаются участки для голосования.
Представитель концерна сообщил «Коммерсанту», что по желанию заказчика (им выступает Минпромторг) в рамки могут внедрить системы измерения температуры и распознавания лиц.
В министерстве отметили, что «умная» рамка сможет распознавать и взрывчатку с металлическими элементами. Такие металлодетекторы появятся в Москве и еще десяти регионах.