06 июля 2021, 15:13
Служба внешней разведки закажет для нужд ведомства издания Playboy, GQ и Glamour
Хозяйственное управление Службы внешней разведки России (СВР) «Ясень» опубликовал на портале госзакупок запрос цен на журнал Playboy и газету «Speed-инфо»
Фото: istockphoto.com
Хозяйственное управление Службы внешней разведки России (СВР) «Ясень» опубликовал на портале госзакупок запрос цен на журнал Playboy и газету «Speed-инфо».
Разведывательная служба также планирует оформить подписку на мужские журналы GQ, Esquire, Men’s Health и Maxim, глянцевые журналы Tatler, Vogue и Glamour, православный журнал «Фома», газеты со сканвордами и судоку, развлекательный журнал «Василий Иваныч», детские издания «Мой маленький пони», «Мир принцесс» и «Трансформеры».
В список периодической литературы для нужд СВР вошли еще 185 наименований изданий о народной медицине, охоте, рыбалке, садоводстве и ремонте.
Закупка указанных журналов и газет обойдется ведомству в 700 тысяч рублей, сообщают «Открытые медиа».