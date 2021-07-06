06 июля 2021, 15:01
Жителям Чукотки выплатят по 2 тысячи рублей за прививку от коронавируса
Власти Чукотского автономного округа пообещали выплатить местным жителям старше 50 лет по 2 тысячи рублей за прививку от коронавируса. Ранее материальное стимулирование власти региона ввели только для граждан старше 60 лет
Фото: sgnorilsk.ru
Власти Чукотского автономного округа пообещали выплатить местным жителям старше 50 лет по 2 тысячи рублей за прививку от коронавируса. Ранее материальное стимулирование власти региона ввели только для граждан старше 60 лет.
Глава Чукотки Роман Копин сообщил, что для получения выплаты необязательно иметь прописку в округе. Привитые граждане должны обратиться в Центр социального обслуживания населения для оформления выплаты.
В администрации автономного округа сообщили, что на сегодняшний день заявления на получение выплаты подали более 1200 человек.
Сейчас на Чукотке план по вакцинации выполнен на 73%. Пока это самый высокий показатель среди российских регионов.