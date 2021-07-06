06 июля 2021, 13:59
Россияне за год накопили долгов на 482 млрд рублей
Российские граждане в текущем году накопили долгов на 482 млрд рублей. Общий долг, который судебные приставы планируют взыскать до конца года, по сравнению с 2020 годом вырос на 28%
Фото: delovesti.ru
Российские граждане в текущем году накопили долгов на 482 млрд рублей. Общий долг, который судебные приставы планируют взыскать до конца года, по сравнению с 2020 годом вырос на 28%.
Число самих должников за год увеличилось на 1,1 млн. Всего же с января по май 2021 года ФССП возбудила 3,7 млн исполнительных производств о взыскании долгов с физлиц в пользу банков, сообщают «Известия».
Эксперты связывают рост задолженностей россиян с пандемией коронавируса, из-за которой у многих граждан сократился доход.