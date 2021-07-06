Пропавший на Камчатке самолет Ан-26 мог врезаться в скалу
Пассажирский самолет Ан-26, пропавший утром 6 июля на Камчатке, мог врезаться в скалу. В пользу этой версии говорит место, где были обнаружены обломки воздушного судна
Пассажирский самолет Ан-26, пропавший утром 6 июля на Камчатке, мог врезаться в скалу. В пользу этой версии говорит место, где были обнаружены обломки воздушного судна.
Telegram-канал LifeShot сообщает, что обломки Ан-26 обнаружили спасатели с вертолета в 3,8 км от поселка Палан, куда и направлялся самолет.
Напомним, что после вылета из Петропавловска-Камчатского Ан-26 пропал с радаров, а экипаж перестал выходить на связь.
В Росавиации агентству РИА Новости сообщили, что обломки самолета нашли в 4-5 км от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии. При этом проведение поисково-спасательных работ в этом районе затруднено из-за особенностей ландшафта.
Выживших при крушении Ан-26 на Камчатке не обнаружено. Ранее сообщалось, что на борту самолета находились 28 человек. Из них шестеро - это члены экипажа.