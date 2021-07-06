СКР сообщил о возбуждении нового уголовного дела против Никиты Белых
Следственный комитет России сообщил о возбуждении нового уголовного дела в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. В 2018 году он уже был осужден на 8 лет за взятку от коммерсанта
Следственный комитет России сообщил о возбуждении нового уголовного дела в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. В 2018 году он уже был осужден на 8 лет за взятку от коммерсанта.
В СКР сообщили агентству ТАСС, что новое дело против экс-губернатора возбуждено по статье о превышении должностных полномочий и на основании материалов проверки, проведенной управлением ФСБ по Кировской области.
Напомним, что в 2016 году Никиту Белых задержали в одном из ресторанов Москвы при получении 150 тысяч евро наличными. По версии следствия, всего тогдашний губернатор взял у местных бизнесменов взяток на 400 тысяч евро. В 2018 году суд приговорил Белых к 8 годам лишения свободы и штрафу в размере 48 млн рублей.
Ранее портал Znak.com сообщал, что Никита Белых проходит по делу о злоупотреблении полномочиями в качестве свидетеля. Само дело может быть связано с АО «КРИК», принадлежащего Кировской области с 2003 года. У предприятия возникли финансовые проблемы, после чего была начата процедура банкротства.